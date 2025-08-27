براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا

انضم عدد من كبار نجوم وصناع السينما في هوليوود إلى قائمة الداعمين للفيلم الدرامي “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي يروي مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب، وذلك قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82 مطلع سبتمبر المقبل.

الفيلم من إخراج التونسية كوثر بن هنيّة، التي تستند في عملها إلى القصة الحقيقية لهند رجب، الطفلة ذات الخمس سنوات التي لاقت حتفها في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي مطلع عام 2024.

العمل يعيد سرد المأساة من خلال معالجة درامية تعكس اللحظات الأخيرة المروعة التي عاشتها الطفلة.

وقد حظي المشروع بدعم بارز من أسماء رنانة في هوليوود على رأسهم براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، إضافة إلى المنتجة جيميما خان، فرانك جيوسترا، وسابين غيتي، حيث يشاركون كمنتجين تنفيذيين إلى جانب شركاء الإنتاج الأصليين.

من المقرر أن ينافس الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، على أن ينتقل لاحقًا إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations يوم 7 سبتمبر.



ويرى مراقبون أن الدعم الكبير الذي يحظى به العمل من نجوم بارزين قد يسهم في تسليط الضوء العالمي على القضية الفلسطينية من خلال السينما.