مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا

نجلاء سليمان

انضم عدد من كبار نجوم وصناع السينما في هوليوود إلى قائمة الداعمين للفيلم الدرامي “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي يروي مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب، وذلك قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا  السينمائي الدولي في دورته الـ82 مطلع سبتمبر المقبل.

الفيلم من إخراج التونسية كوثر بن هنيّة، التي تستند في عملها إلى القصة الحقيقية لهند رجب، الطفلة ذات الخمس سنوات التي لاقت حتفها في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي مطلع عام 2024.

العمل يعيد سرد المأساة من خلال معالجة درامية تعكس اللحظات الأخيرة المروعة التي عاشتها الطفلة.

وقد حظي المشروع بدعم بارز من أسماء رنانة في هوليوود على رأسهم براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، إضافة إلى المنتجة جيميما خان، فرانك جيوسترا، وسابين غيتي، حيث يشاركون كمنتجين تنفيذيين إلى جانب شركاء الإنتاج الأصليين.

من المقرر أن ينافس الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، على أن ينتقل لاحقًا إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations يوم 7 سبتمبر.


ويرى مراقبون أن الدعم الكبير الذي يحظى به العمل من نجوم بارزين قد يسهم في تسليط الضوء العالمي على القضية الفلسطينية من خلال السينما.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

