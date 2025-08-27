قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
تقى الجيزاوي

كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية  الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، حيث تعبّر عن جوهر الفيلم . وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

أما مفاجئة الفيلم فهو وجود ملصق خاص بالنجم محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب والذي شاركته بطولته النجمة حنان ترك

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من  الاربعاء ٣ سبتمبر المقبل..

فيلم ضي أبطال فيلم ضي محمد منير

