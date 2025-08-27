الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، حيث تعبّر عن جوهر الفيلم . وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

أما مفاجئة الفيلم فهو وجود ملصق خاص بالنجم محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب والذي شاركته بطولته النجمة حنان ترك

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الاربعاء ٣ سبتمبر المقبل..