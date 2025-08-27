قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية.. وزير الثقافة: يخضع للصيانة من تأثير عوامل الجو
بعد تعافيه من الحادث المروري.. وزير الكهرباء يعود للعمل برفقة رئيس الوزراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل حصولها على الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.. تعرف على مسيرة كيم نوفاك

كيم نوفاك
كيم نوفاك
نجلاء سليمان

يمنح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الممثلة الأمريكية كيم نوفاك، التي اشتهرت بأعمالها الكلاسيكية مثل Vertigo وغيرها، جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة خلال الدورة الـ82 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.


كما يعرض مهرجان فينيسيا لأول مرة  عالمياً وثائقي عن حياتها بعنوان Kim Novak’s Vertigo للمخرج ألكسندر فيليبس، الذي يقدم لمحة عميقة عن ذاتها كفنانة وإنسانة خارج إطار الشخصيات التي لعبتها.


جرى اختيار كيم نوفاك للجائزة بناءً على توصية المدير الفني للمهرجان، ألبيرتو باربرا، وبقرار من مجلس للإدارة.


عبّرت النجمة عن فرحتها قائلة: “أنا متأثرة بشدة لتلقي هذه الجائزة من مهرجان يحظى باعتراف كبير… أن يُكرَم عملي في هذا الوقت من حياتي هو بمثابة تحقيق حلم".


كيم نوفاك أصبحت رمزًا هوليووديًا في الخمسينيات والستينيات، وعُرفت ببطولتها في أفلام مثل Picnic وThe Man with the Golden Arm وBell, Book and Candle، خصوصًا دورها البارز في Vertigo للمخرج ألفريد هيتشكوك.


بعد اعتزالها، عاشت كيم نوفاك حياة هادئة في مزرعة بأوري ون، وكرّست وقتها للفن، الشعر، ورعاية الحيوانات.

حفل الافتتاح وفيلم البداية

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.


ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.


كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته.

كيم نوفاك مهرجان فينيسيا الأسد الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

بيراميدز

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الأهلي

البوندسليجا

قانون جديد في الدوري الألماني يثير الجدل

إيزاك

رغم ابتعاده عن مبارايات نيوكسل.. ضم إيزاك لمنتخب السويد

بالصور

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد