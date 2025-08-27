قبل حصولها على الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.. تعرف على مسيرة كيم نوفاك

يمنح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الممثلة الأمريكية كيم نوفاك، التي اشتهرت بأعمالها الكلاسيكية مثل Vertigo وغيرها، جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة خلال الدورة الـ82 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.



كما يعرض مهرجان فينيسيا لأول مرة عالمياً وثائقي عن حياتها بعنوان Kim Novak’s Vertigo للمخرج ألكسندر فيليبس، الذي يقدم لمحة عميقة عن ذاتها كفنانة وإنسانة خارج إطار الشخصيات التي لعبتها.



جرى اختيار كيم نوفاك للجائزة بناءً على توصية المدير الفني للمهرجان، ألبيرتو باربرا، وبقرار من مجلس للإدارة.



عبّرت النجمة عن فرحتها قائلة: “أنا متأثرة بشدة لتلقي هذه الجائزة من مهرجان يحظى باعتراف كبير… أن يُكرَم عملي في هذا الوقت من حياتي هو بمثابة تحقيق حلم".



كيم نوفاك أصبحت رمزًا هوليووديًا في الخمسينيات والستينيات، وعُرفت ببطولتها في أفلام مثل Picnic وThe Man with the Golden Arm وBell, Book and Candle، خصوصًا دورها البارز في Vertigo للمخرج ألفريد هيتشكوك.



بعد اعتزالها، عاشت كيم نوفاك حياة هادئة في مزرعة بأوري ون، وكرّست وقتها للفن، الشعر، ورعاية الحيوانات.

حفل الافتتاح وفيلم البداية

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.



ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.



كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته.