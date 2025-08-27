متحدث الصحة: جميع المهن الطبية يتم تكليفها بناء على الاحتياجات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار وزارة الصحة بأحقية الأطباء الحاصلين على الماجستير في الترقية إلى درجة استشاري بعد 10 سنوات، مرتبط بالكفاءة والقدرات والمهارة.

وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه كلما ارتفعت القدرات والكفاءة والمهارة، كان الأداء أفضل وأحسن، وأن هذا القرار يحسن جودة العمل.

وردا على سؤال "ما موقف تكليف دفعة ٢٠٢٣ طب أسنان وصيدلة" قال إن التكليف يحكمه القانون، والقانون يقول إن وزير الصحة هو من يقوم بعملية التكليف بناء على البيانات الواردة له، وعلى حسب الاحتياجات.

وأشار إلى أن جميع المهن الطبية يتم تكليفها بناء على الاحتياجات، وأن التكليف في العام الماضي كان في شهر 11، والآن يتم تجميع الاحتياجات، من جميع الجهات، وبعد ذلك تعرض على الوزير واللجنة العليا للتكليف من أجل فتح باب التكليف.