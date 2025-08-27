قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “خطوة جوهرية في مسيرة مصر نحو نظام صحي عصري متكامل”، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي للأعوام 2025-2029، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية تدعم رؤية مصر لتطوير منظومة صحية رقمية متكاملة.

‏‎حضر الورشة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مصر والمهندس أشرف طلعت، مدير البنية التحتية وأمن المعلومات بالوزارة،، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الشريكة المعنية بتطوير الخطة الوطنية للصحة الرقمية.

 وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الورشة تمثل خطوة محورية في تحديث النظام الصحي المصري، موضحاً أن الوزارة حريص على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام صحي رقمي متكامل بحلول عام 2029، يركز على المواطن، ويضمن وصولاً آمنًا وعادلًا لخدمات صحية عالية الجودة، من خلال أنظمة متكاملة، بنية تحتية قوية، كوادر مدربة، وشراكات فعالة، لتكون مصر نموذجًا إقليميًا رائدًا في الصحة الرقمية.

تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصحي

‏‎ ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الورشة ركزت على تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مجال التحول الرقمي، ومناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنفيذ المشروع القومي للصحة الرقمية، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وموجهًا الشكر لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف على دعمهما المستمر.

‏‎واستعرض «عايد» أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تتمثل في (تعزيز القيادة والحوكمة الرقمية بقيادة وزارة الصحة، وتأمين استثمارات مستدامة للتحول الرقمي، وضع إطار قانوني لحماية البيانات وتنظيم الممارسات الرقمية، واعتماد معايير وطنية للتشغيل البيني بين مقدمي الخدمات، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تغطي جميع المحافظات، وإطلاق خدمات محورها المواطن مثل السجل الصحي الموحد وخدمات التطبيب عن بُعد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين اتخاذ القرارات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز القدرات الرقمية).

‏‎

 واستعرض أيضًا «عايد» خطة الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي الصحي، مشيرًا إلى استكمال نشر السجل الصحي الموحد وتكامله مع منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمكين الأطباء والمستشفيات من الوصول إلى بيانات دقيقة للمرضى. 

كما تشمل الرؤية توسيع ميكنة المستشفيات لتشمل الحكومية والتأمينية والجامعية، وإطلاق تطبيقات ذكية تمكن المواطنين من متابعة حالتهم الصحية، حجز المواعيد، واستلام نتائج الفحوصات عبر الهواتف الذكية، وأكد «عايد» على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأوبئة، تحسين إدارة سلاسل الإمداد الدوائي، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المرضى، مما يعزز الثقة في النظام الصحي الرقمي.

 فيما أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالجهود المصرية لتطوير النظام الصحي الرقمي، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تجسد التزامًا حقيقيًا بوضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، وتسخير التكنولوجيا لتحقيق العدالة والجودة والشفافية، معرباً عن ثقته في أن العمل الجماعي سيؤدي إلى بناء نظام صحي رقمي متكامل يعكس مكانة مصر الريادية إقليميًا.

