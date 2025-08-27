قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
توك شو

"الصحة بغزة": مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال 24 ساعة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة بغزة، قالت إن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال 24 ساعة .


وجاء أيضًا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62895 شهيدا و158927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، إن قوات الأمن صادرت نحو 1.5 مليون شيكل (447 ألف دولار) مما وصفته بـ "أموال الإرهاب" خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة في اليوم السابق.

وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، محلاً للصرافة في رام الله، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين، بحسب الهلال الأحمر.

وتنفذ إسرائيل غارات متكررة في أنحاء الضفة الغربية، حيث ظلت التوترات مرتفعة طوال حرب غزة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الشرطة، الأربعاء، أن شرطة الحدود الإسرائيلية والجيش "داهموا مكتب صرافة في قلب رام الله كان يستخدم لتحويل الأموال إلى منظمة حماس".

وذكر البيان أن "القوات ضبطت مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1,528,832 شيكل، شملت دولارا أمريكيا ودينار أردني ويورو وعملات أجنبية أخرى".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على تسعة مطلوبين متهمين بالتورط في أنشطة مخالفة وتم اقتيادهم مع الأدلة المضبوطة للتحقيق معهم".

ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تكثفت الغارات الإسرائيلية على المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في شمال القطاع.

كانت عمليات إسرائيلية، في وقت سابق من هذا العام وفي ديسمبر 2023، استهدفت مكاتب الصرافة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 972 فلسطينيا، منذ بداية الحرب على غزة.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا، في هجمات أو خلال عمليات عسكرية في المنطقة، وفقا لأرقام إسرائيلية.

