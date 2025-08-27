باكستان ترسل 21 شحنة مساعدات إلى غزة عبر مصر

أعلن السفير الباكستاني لدى القاهرة، عامر شوكت، أن بلاده أرسلت حتى الآن 21 شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر المصري عبر مدينة العريش.

وأوضح شوكت، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشحنات تضمنت نحو 2700 طن من المواد الأساسية، شملت الأغذية، حليب الأطفال المجفف، الأدوية، والمستلزمات الضرورية الأخرى، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي من الحكومة والشعب الباكستاني دعمًا للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ووجه السفير الباكستاني الشكر إلى الهلال الأحمر المصري على ما وصفه بـ"الجهود الكبيرة" التي يبذلها في ظل التحديات الحالية، مؤكدًا استمرار باكستان في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.