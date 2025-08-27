قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يسمح بدخول 60 شاحنة مساعدات فقط إلى غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثياً بسبب استمرار تفاقم أزمة المجاعة وانتشار نقص حاد في المواد الأساسية.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي سمح اليوم بدخول 60 شاحنة مساعدات فقط ضمن الدفعة الرابعة والعشرين من قوافل الهلال الأحمر، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بالأيام الماضية التي كان يدخل فيها نحو 200 شاحنة يومياً، مشيرًا إلى أن بعض الشاحنات التي كانت محملة بمواد أساسية مثل السولار منعت من الدخول وعادت إلى الجانب المصري، في حين لا تزال تفاصيل دخول هذه الشاحنات غير واضحة حتى الآن.

وأوضح أن المساعدات التي سمح بدخولها تقتصر بشكل أساسي على المواد الغذائية مثل الدقيق وبعض سلال الطعام، بالإضافة إلى صناديق غذائية مقدمة من جمعيات أهلية وحكومية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبعض المساعدات التي وصلت من دول عربية وأوروبية عبر مطار العريش الدولي.

ولفت إلى أن غالبية الشاحنات دخلت لصالح منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي والتحالف الوطني للعمل الأهلي، إلا أن العدد لا يفي بالاحتياجات المتزايدة، وهناك آلاف الأطنان من المساعدات تنتظر في مخازن الهلال الأحمر المصري وسط ظروف تخزين صعبة قد تؤدي إلى تلف بعضها بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتعطيلات الإسرائيلية المستمرة.

وأشار عبيد إلى تصريحات المكتب الحكومي في غزة التي أكدت أن نسبة الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا تتجاوز 20% فقط من الكميات المرسلة، مضيفاً أن هناك منعاً ليس فقط لدخول المواد الغذائية، بل أيضاً للأدوية والمستلزمات الطبية والخيام، والتي لم تُسمح بدخولها منذ أيام.

وأكد عبيد أن ما يدخل إلى غزة حالياً يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، في ظل استمرار الحصار والتعقيدات الأمنية الإسرائيلية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

القاهرة الإخبارية معبر رفح غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد