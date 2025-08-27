وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع الاستعدادات لبدء تطبيق التأمين الشامل

استقبل الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل لشئون المرضى وهيئة التأمين الصحي الشامل لتفقد عدد كبير من المنشآت الصحية بالمحافظة فى ضوء استعدادات المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن محافظات المرحلة الثانية، خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت اللجنة عددا من الوحدات الصحية (وحدة السادات - وحدة وادى الرمل - وحدة الزويدة ) بالإضافة إلى مستشفى النجيلة المركزى ومستشفى برانى المركزى.

يأتى ذلك تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتجهيز المنشأت الصحية بمطروح وتقديم الدعم اللازم تزامناً مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، وتطور الاداء الفني و المهاري طبقا للمؤشرات، في ظل الدعم الكبير من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما يأتي تطوير المنشآت الصحية، في ظل تزايد اعداد الوافدين على المحافظة من المصريين ومختلف الجنسيات ؛ سواء للعمل في المشاريع الاستثمارية او للسياحة.

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم إعداد خريطة تقديم الخدمات الصحية، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، التي تدخل فيه المحافظة ضمن المرحلة الثانية الجاري الاستعداد لها حاليًا لتطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة ، لتوفير تغطية تأمينية شاملة لجميع المواطنين، دون تمييز.

واضاف وكيل الوزارة أن الزيارة بتنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالإضافة إلى خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول العلاجية من الوزارة وجهاتها التابعة لهيئة الرعاية الصحية إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة.