قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع الاستعدادات لبدء تطبيق التأمين الشامل

صحة مطروح تتابع تطبيق منظومة التامين الصحى
صحة مطروح تتابع تطبيق منظومة التامين الصحى
ايمن محمود

استقبل الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل لشئون المرضى وهيئة التأمين الصحي الشامل لتفقد عدد كبير من المنشآت الصحية بالمحافظة فى ضوء استعدادات المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن محافظات المرحلة الثانية، خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت اللجنة عددا من الوحدات الصحية (وحدة السادات - وحدة وادى الرمل - وحدة الزويدة ) بالإضافة إلى مستشفى النجيلة المركزى ومستشفى برانى المركزى.

يأتى ذلك تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتجهيز المنشأت الصحية بمطروح وتقديم الدعم اللازم تزامناً مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، وتطور الاداء الفني و المهاري طبقا للمؤشرات، في ظل الدعم الكبير من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما يأتي تطوير المنشآت الصحية، في ظل تزايد اعداد الوافدين على المحافظة من المصريين ومختلف الجنسيات ؛ سواء للعمل في المشاريع الاستثمارية او للسياحة.

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم إعداد خريطة تقديم الخدمات الصحية، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، التي تدخل فيه المحافظة ضمن المرحلة الثانية الجاري الاستعداد لها حاليًا لتطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة ، لتوفير تغطية تأمينية شاملة لجميع المواطنين، دون تمييز.

واضاف وكيل الوزارة أن الزيارة بتنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالإضافة إلى خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول العلاجية من الوزارة وجهاتها التابعة لهيئة الرعاية الصحية إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح التامين الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

BYD

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

قش الأرز

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

أسعار السيارات

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد