دراسة تحذر.. ترتيب السرير بعد الاستيقاظ مباشرة يهدد صحتك

إن ترتيب سريرك مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يحبس الرطوبة الناتجة عن العرق، مما يؤدي إلى خلق بيئة دافئة ورطبة حيث تزدهر عث الغبار وهي آفات صغيرة تسبب الحساسية.

وينصح الخبراء بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل ترتيب سريرك للسماح للرطوبة بالتبخر وتحسين التهوية.

بالإضافة إلى تهوية سريرك، فإن الغسيل المنتظم، وأغطية المرتبة، وتدفق الهواء الجيد، كل ذلك يساعد على تقليل التعرض للأمراض.

كما تزدهر الحشرات والآفات غالبًا في البيئات الدافئة والرطبة، مما يجعل سريرك المكان الأمثل لاستقرارها، وغالبًا ما تسبب لنا حكة وطفحًا جلديًا غير معروفين.

كما أن ترتيب أسرتنا فور الاستيقاظ يحبس الرطوبة من الجسم، و لهذا السبب، يجب أن نترك السرير غير مرتب لمدة ساعتين حتى تقلل عث الغبار من بقائها بشكل كبير

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن دراسة بريطانية قديمة تزعم أن ترتيب السرير يُشجع عث الغبار على النمو، وذكرت الدراسة أن ترك السرير دون ترتيب خلال النهار قد يُزيل الرطوبة من الشراشف والمراتب، مما يُسبب جفاف العث ويموت في النهاية

المصدر times of india