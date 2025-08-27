خالد الجندي: التدين محاكاة وقدوة.. والقرآن يوجه إلى ملازمة الذاكرين لله في كل وقت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قوله تعالى: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي»، يشير إلى أن القرآن انتقل من قضية الفقر والغنى إلى قضية النية والاستعداد النفسي، موضحًا أن الآية لم تخص الفقراء وحدهم، بل كل من يدعون الله مخلصين له سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

ذكر الغداة والعشي

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن ذكر الغداة والعشي في الآية الكريمة لا يعني حصر الدعاء في هذين الوقتين فقط، بل المقصود أن الذكر مطلوب في كل الأوقات، لافتًا إلى أن عبارة «ولا تعد عيناك عنهم» تعني عدم ترك صحبة الصالحين، وجاءت في صياغة بلاغية بديعة لتدل على المتابعة الدائمة لهم.

القدوات الصالحة

وأضاف أن التدين يقوم على "المحاكاة والقدوة"، فالإنسان لا يتدين إلا إذا رأى نموذجًا متدينًا يقلده، مشيرًا إلى أن أولى النصائح للشباب تكون بالذهاب إلى المسجد للتأثر بالقدوات الصالحة.

ولفت الجندي إلى أن الأب والأم يمثلان النموذج الأول لأبنائهما، حيث ينشأ الفتيان على ما اعتادوا رؤيته من سلوكيات والديهم.

وأشاد بمبادرة وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء حضانات داخل بعض المساجد، مؤكدًا أن ذلك يحقق ما كان ينادي به منذ فترة بضرورة فتح المساجد للأنشطة الشبابية، أسوة بما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الأحباش كانوا يلعبون في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن الهدف هو استيعاب طاقات الشباب وتوظيفها إيجابيًا داخل بيوت الله.