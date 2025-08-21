خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحديث الشريف "بني الإسلام على خمس" لم يتضمن كلمة "فقط" أو "لا غير"، مؤكداً أن هذا التبسيط غير صحيح ولا يعكس كامل تعاليم الإسلام.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الحديث الشريف يذكر الأركان الخمسة للإسلام وهي: الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، لكنه شدد على أن الإسلام يشمل الكثير من القيم الأخرى مثل بر الوالدين، الأمانة، المروءة، الكرم، الوفاء، الإحسان، الطهارة، وغيرها من الفضائل التي لا تقل أهمية عن الأركان الخمسة.

وأشار الجندي إلى أن التركيز فقط على الأركان الخمسة أدى إلى تقليل أهمية القيم الاجتماعية والدينية الأخرى، مما ساهم في ظاهرة الخيانة تجاه الوطن، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه جزء لا يتجزأ من تعاليم الإسلام.

وذكر أن البعض يبرر أفعالهم الخاطئة مثل الاعتداء على سفارات الوطن أو تشويه سمعته بحجة أن "الإسلام بني على خمس"، معتبراً أن هذا فهم مغلوط وخطير، لأن الإسلام يحاسب الإنسان على كل أعماله، وليس فقط على الصلاة أو الصيام.

وأكد الجندي أن الإيمان في الإسلام ليس مقتصراً على الأركان الخمسة فقط، بل هو أوسع من ذلك، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن "الإيمان بضع وسبعون شعبه"، من بينها الحياء وأماطة الأذى عن الطريق وغيرها من الأعمال الصالحة.