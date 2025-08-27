قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة تستعد لعرض رؤيتها الاقتصادية لصندوق النقد الدولي
«جافريل»: سعيد بتدريب الأهلي وسنقاتل من أجل حصد كل الألقاب
الوزراء: تدبير اعتمادات مالية استثنائية لصيانة منشآت البنية التحتية الأساسية
انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر في هذا الموعد.. تفاصيل
20 أغنية جديدة.. تفاصيل تعاون فضل شاكر مع بنش مارك
مدبولي: الاقتصاد المصري يتحسن وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
متحدث فتح: ما يجري في الضفة الغربية حرب حقيقية تستهدف البنية التحتية والمواطنين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية
إعادة إعمار الجنوب.. رئيس الوزراء: مصر تدعم لبنان بشكل كامل
مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا جديدًا.. إليك التفاصيل الكاملة
قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه
مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: البعض يستغل مقولة «ربك رب قلوب» لتبرير العمل الفاسد

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قوله تعالى: «فاستقم كما أُمرت» يؤكد أن الاستقامة في الدين تكون وفق ما أمر الله به، لا كما يشتهي الإنسان أو يريده على هواه، موضحًا أن بعض الناس يتخذون الدين وفق راحتهم الشخصية، وهو أمر يخالف صريح القرآن.

 عبارة "ربنا رب قلوب"

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن عبارة "ربنا رب قلوب" شائعة بين الناس، لكنها كثيرًا ما تُستغل لتبرير الأخطاء وترك الالتزام بالشرع، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو رب القلوب والجوارح معًا، وأن النية الصالحة لا تُصلح العمل الفاسد، لأن الأخير يترتب عليه ضرر وآثار لا يمكن تجاهلها.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الاستغفار مطلوب بعد الوقوع في الخطأ، لكنه لا يعني الاستمرار في ارتكاب المعصية معتمداً على سعة رحمة الله، مشددًا على أن "الخطأ فعل الشيطان، أما الاستغفار فهو أمر الرحمن".

تعليم الناس

وأشار الجندي إلى أن من يكتفي بالقول إن "الله رب قلوب" دون التزام بشرع الله، يخلط بين المعاني، متسائلًا: لو كان الأمر مجرد قلوب، فلماذا بعث الله الأنبياء؟ مؤكدًا أن إرسال الرسل إنما كان لتعليم الناس الأحكام الشرعية والعبادات.

كما ضرب الجندي مثالاً بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، موضحًا أنه كان يتعبد في غار حراء ويتحسس طريق الحق بعقله وفطرته، لكن العبادة الكاملة لم تتحقق إلا بالوحي الذي أنزل عليه: «ووجدك ضالًا فهدى»، مبينًا أن معرفة الله تكون بالعقل، بينما عبادته الصحيحة لا تكون إلا بالشرع.
 

خالد الجندي الناس ربك رب قلوب الشيخ خالد الجندي النية الصالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

حبشي: تطوير المدينة الجامعية ببورسعيد لخدمة أبنائنا الطلاب

جانب من الفعاليات

تكريم 24 شخصية في احتفالية رموز مصرية بأسوان

تقدم ملموس في إنشاء استاد المصري الجديد

محافظ بورسعيد: تسريع معدلات تنفيذ إستاد النادي المصري للانتهاء منه وفق البرنامج الزمني

بالصور

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد