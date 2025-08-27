بعد رسوب 400 طالب.. تعرف على نسبة النجاح في مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية

أعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم فى القليوبية انه بعد مراجعة الأوراق فى مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الاساسى بإدارة قها التعليمية وتطبيق درجات الرأفة أصبحت النسبة النهائية للنجاح ٧٣ % للصف الاول الاعدادي و٧٥ % للصف الثاني الاعدادي.

وقال مدير مديرية التعليم بالقليوبية انه وجه الدكتورة أمنية فاروق مدير عام الادارة بمراجعة كافة اوراق الطلاب الراسبين في الصفين الاول والثاني الاعدادي بمدرسة أجهور للتعليم الاساسى وتطبيق درجات الرأفة لهم. وبناء عليه قامت مدير عام ادارة قها بتشكيل لجان من الموجهين والمتابعين ومديري المراحل لتطبيق قرار المحافظ ومدير تعليم القليوبية باعطاء درجات الرأفة وأسفرت المراجعات عن ارتفاع النسبة الكلية للصف الاول لتصبح 73% والصف الثاني 75 %.

فى وقت سابق تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بنين، بشكوى لمحافظة القليوبية، بسبب رسوب ابنائهم في الصفين الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسى 2025.

وطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في نتائج الطلاب المتضررين وإنصافهم، وفرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان أداء المعلمين لواجباتهم، واتخاذ إجراءات حاسمة.