أخبار العالم

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: إسرائيل عند مفترق طرق والحكومة تضلل الشعب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، أهارون هاليفي، إن إسرائيل تقف اليوم على مفترق طرق حاسم بين تحقيق هدفين متعارضين للحرب على غزة: "هزيمة حماس" و"إعادة المخطوفين".

وأكد هاليفي أن الحكومة الإسرائيلية "تضلل الشعب الإسرائيلي" من أجل مصالح واعتبارات سياسية، محذرا من أن القيادة الحالية تدفع باتجاه استمرار الحرب واحتلال قطاع غزة "رغم إرادة الأغلبية داخل إسرائيل، التي باتت تميل إلى إنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "ثمن هذه الحرب واحتلال غزة سيكون باهظا، ليس فقط من حيث عدد القتلى في صفوف الجيش، بل أيضا من حيث مكانة إسرائيل الدولية، التي تتآكل يوما بعد يوم". 

وأشار إلى وجود "شكوك جدية حول حجم الإنجازات الفعلية التي تحققت في غزة"، موضحا أن هذه الشكوك "لا تبرر مزيدا من القتل أو استمرار نزيف الدماء".

تصريحات هاليفي تأتي في ظل تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووسط ضغوط متزايدة من عائلات الجنود والأسرى، التي تطالب بوقف العمليات العسكرية وإبرام صفقة تبادل تعيد أبناءهم إلى الوطن.

إسرائيل أهارون هاليفي حرب على غزة حماس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

