قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج

الدولار _ صورة أرشيفية
الدولار _ صورة أرشيفية
محمد صبيح

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزة هائلة خلال العام المالي 2024/2025، والتي سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، إضافة لارتفاعها خلال الربع الرابع من العام المالي بمعدل 34.2% لتصل لنحو 10 مليار دولار، مؤكدا أن الارتفاع جاء نتيجة لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .

أوضح غراب في تصريحات خاصة له، أن السياسة النقدية الناجحة التي نفذها البنك المركزي ساهمت في أدت للقضاء على السوق الموازي للعملة بشكل نهائي خلال عام ونصف تقريبا حتى اليوم نتيجة وجود سعر صرف مرن وموحد للعملة الصعبة وهو السعر الرسمي بالمصارف ما ساهم في استقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الشهور حيث تراوح سعر الدولار ما بين 51 جنيها وحتى 47 جنيها، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .

أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة 

وأضاف غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، فهي تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري، مضيفا أن لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد وزيادتها ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 49 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .

ولفت غراب، إلى أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .

البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج مصر السياسات النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة وغياب لاعب هام

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ثقب أسود

ثقب أسود يحير العلماء ويهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

مثلث برمودا

مثلث الموت يبتلع سفينة فى دقيقتين.. لغز برمودا يقترب من الحل

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد