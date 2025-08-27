والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية

قالت السيدة راندا محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، إنّها سعيدة بتضمين السيرة الذاتية لنجلها في مناهج التعليم بمادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي؛ وذلك بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إضافة بعض نماذج الشهداء الأبطال في مناهج التعليم؛ من أجل تخليد ذكراهم ضمن تطبيق المناهج الجديدة بجميع المواد الدراسية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بكيت من الفرحة، أشعر بالسعادة الغامرة، لأن ابني موجود في منهج اللغة العربية أسوة بالشهيد أحمد منسي والعقيد محمد مبروك، رحمهم الله جميعا، أسماؤهم سَتُخَلَّد، وكل الأجيال ستعرفهم".

وواصلت والدة الشهيد عمر القاضي، حديثها: “أريد أن يعرفهم كل الناس، وأن يعلموا ببطولاتهم وتضحياتهم، وأتمنى ألا ينساهم الناس أبدا، فابني كان شجاعا وطيبا ورجلا ومقداما وحنين، وكان يحرص على صلة الرحم، وكان يحب عمله حبا كبيرا”.

واستطردت: "كنت أخشى عليه كثيرا، فقد كان عمله أهم أولوية في حياته، وكان يقول إن الشهادة شرف، حد يطول يبقى شهيد؟.. فقد كان يتمنى أن ينال الشهادة؛ دفاعا عن الأرض والعِرض".