وليد رسمي: مصر أصبحت تصدر الذخيرة والأسلحة لتوفير العملة الصعبة

أكد المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للانتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك 15 شركة للإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنه لدينا 250 خط إنتاج حربي داخل مصانع الإنتاج الحربي.

وقال وليد رسمي، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هدفنا تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات، مؤكدا أن مصر أصبحت تصدر الذخيرة والأسلحة لتوفير العملة الصعبة.

وتابع مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه في الفترة الأخيرة قمنا بتوطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع العسكري، حتى أن الدول الأوروبية تستورد الأسلحة والذخيرة من مصر.

