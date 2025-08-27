قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 7.8 مليون جنيه .. افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بالمنيا لخدمة المواطنين
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة
خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها
طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو
بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد
والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية
إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو
رياضة

شادي البرقوقي مستشارا قانونيّا لمجلس الإدارة وشركة الأهلي لكرة القدم

شادي البرقوقي
شادي البرقوقي
عبدالحكيم أبو علم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم بفرع الشيخ زايد، تعيين المستشار شادي شوقي البرقوقي، مستشارًا قانونيًّا لمجلس الإدارة، وذلك بجانب منصبه مستشارًا قانونيًّا لشركة الأهلي لكرة القدم.

جاء هذا القرار ليعكس ثقة الأهلي في كفاءة وقدرات المستشار البرقوقي، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال القانون، سواء على صعيد النادي أو شركة الأهلي لكرة القدم، بما يدعم الأنشطة والمشروعات المتنوعة للشركة من الناحية القانونية ولضمان سير العمل وفق المعايير المهنية.

ويتمتع البرقوقي بخبرات قانونية كبيرة، تشكل إضافة قوية للخبرات القانونية بالنادي، التي أصبحت أحد اهم الدعامات الأساسية لنجاحات الأهلي في الفترة الحالية.
 

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

الجوع الداخلي والشبع بالمسيح .. تأمل البابا تواضروس في إنجيل يوحنا 6

السياحة تنظم رحلة لأوائل الثانوية العامة لزيارة آثار الجيزة.. صور

مطران شبرا الخيمة يترأس احتفال عيد مارجرجس بميت دمسيس بمشاركة قيادات الدولة|صور

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

