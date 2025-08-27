شادي البرقوقي مستشارا قانونيّا لمجلس الإدارة وشركة الأهلي لكرة القدم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم بفرع الشيخ زايد، تعيين المستشار شادي شوقي البرقوقي، مستشارًا قانونيًّا لمجلس الإدارة، وذلك بجانب منصبه مستشارًا قانونيًّا لشركة الأهلي لكرة القدم.

جاء هذا القرار ليعكس ثقة الأهلي في كفاءة وقدرات المستشار البرقوقي، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال القانون، سواء على صعيد النادي أو شركة الأهلي لكرة القدم، بما يدعم الأنشطة والمشروعات المتنوعة للشركة من الناحية القانونية ولضمان سير العمل وفق المعايير المهنية.

ويتمتع البرقوقي بخبرات قانونية كبيرة، تشكل إضافة قوية للخبرات القانونية بالنادي، التي أصبحت أحد اهم الدعامات الأساسية لنجاحات الأهلي في الفترة الحالية.

