لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منال عوض: 34341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد

وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، تقريراً من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد من المواطنين منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى اليوم، الثلاثاء، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية للمنصة الوطنية لتقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

منصة تقنين وضع اليد

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من لجنة التقنين بالوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمى، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالى 34341 حتى 2/2/2026، بينهم 15391 مواطنا قاموا بسداد رسم الفحص وجار استكمال دورة التقنين لهم.

كما قامت لجنة التقنين بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المشكلة بالمحافظات لسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لسرعة استكمال إجراءات التقنين لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً على مدار اليوم بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، لحل أي شكاوى للمواطنين بشكل فوري، وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات.

وأشارت إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، المراكز التكنولوجية بالمحافظات وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات على رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة.

وأهابت وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأرض المتعدى عليها، حيث إن آخر موعد لتقديم الطلبات ٢٠٢٦/٧/١٨، وذلك عبر الرابط التالى: https://nplr.estrdad.gov.eg/.

