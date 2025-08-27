رغم فوائدها.. أضرار غير متوقعة لـ بذور الكتان

تعد بذور الكتان من المواد الطبيعية التى تمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات وأوميجا 3 وتساعد في علاج أمراض عديدة مثل هشاشة العظام وضعف الذاكرة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك، نعرض لكم أهم مخاطر تناول بذور الكتان.

أمراض الكلى

يحتوي الكتان على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو أي مشكلة صحية أخرى تؤثر على مستويات البوتاسيوم لديك.

سرطان المبيض أو سرطان الثدي

يحتوي الكتان على فيتويستروجين، لذا استشيري طبيب الأورام الخاص بك إذا كنت تتلقين علاجًا لسرطان مرتبط بالهرمونات.

التهاب الرتوج

يُنصح غالبًا بتجنب بذور الكتان الكاملة، ولكن قد يكون من المناسب استخدام بذور الكتان المطحونة أو المطحونة ناعمًا.

ويظل زيت بذور الكتان خيارًا جيدًا إذا كنت ترغبين في تجنب البذور تمامًا، خاصةً في حالات النوبات.