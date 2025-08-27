طريقة تحضير المهلبية خطوة بخطوة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المهلبية.

طريقة المهلبية..

4 أكواب من الحليب السائل

كوب سكر

6 ملاعق كبيرة من النشا

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من ماء الورد

قرفة مطحونة

مكسرات مقطعة إلى قطع صغيرة حسب رغبة

ثانيًا طريقة تحضير المهلبية:

1- احضرى إناء وضعى فيه الحليب والسكر والنشا وقلبيهم جيدًا حتى تتاكدى من ذوبان النشا والسكر فى الحليب ويتجانسوا معًا.

2- ضعى الإناء على درجة حرارة متوسطة وقلبى بين الحين والآخر، ثم ضيفى له ماء الورد لإعطاء نكهة مميزة للمهلبية.

3- استمرى فى التقليب حتى يصبح الخليط كثيفًا وذو قوام سميك بعض الشيء.

4- احضرى كؤوس التقديم وقومى بسكب الخليط بها، وانتبهى لتجفيف الكؤوس أولًا قبل سكب المهلبية حتى لا تفسدها بقايا المياه.

5- احضرى القرفة المطحونة والمكسرات وقومى بتزيين الكؤوس من الأعلى، كما يمكنك استبدال المكسرات بقطع الفاكهة المجففة أو الشوكولاتة المبشورة حتى تحوز على إعجاب الأطفال وتعطيها نكهة مميز.

6- اتركى الكؤوس فى درجة حرارة الغرفة العادية لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتخلص من السخونة تمامًا.

7- ضعى كؤوس المهلبية بالثلاجة حتى يأتى موعد تقديمها، ويمكنك وضعها فى قوالب الجيلى بدلًا من الكؤوس لتحصلين على شكل مميز لها، كما يمكنك تقديمها مع أكواب الكاكاو للأطفال لتساعدهم على النوم ليلًا .