التحقيق في استيلاء مديرة بمدرسة على 390 ألف جنيه بإمبابة

تحقق نيابة شمال الجيزة الكلية في اتهام مديرة حسابات بمدرسة في إمبابة بالاستيلاء على مبلغ ٣٩٠ ألف جنيه من مصروفات المدرسة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة ومباحث مكافحة جرائم الأموال العامة حول الواقعة وكيفية استيلاء المتهمة على المبلغ المفقود.

ومن جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة بعد اتهام مديرة حسابات المدرسة، بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بنحو 390 ألف جنيه من حصيلة المصروفات المدرسية.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا من إدارة المدرسة يتهم المديرة بتبديد أموال المصروفات، وعدم توريدها لخزينة المدرسة، واكتشاف عجز مالي في الحسابات.

الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين

وعلى الفور باشرت الجهات المختصة التحقيقات، وجرى الاستماع لأقوال مسؤولي المدرسة وعدد من العاملين، وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت استدعاء المتهمة لسماع أقوالها، والتأكد من وجود وقائع اختلاس أو تبديد للأموال.