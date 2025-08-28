بعد وفاتها بسبب حقن تجميل .. تفاصيل التقرير الطبي لعروس حلوان

تحولت حياة العروس الشابة التي تُدعى إسراء كرم سيد والمعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم عروس حلوان، رأسًا على عقب، وذلك بعدما قصدت أحد مراكز التجميل في منطقة المهندسين يوم 13 أغسطس الجاري، استعدادًا لحفل زفافها المقرر في 3 سبتمبر المقبل.

مأساة تحولت من فرحة إلى حزن

بدلاً من التجهيز لليلة العمر، دخلت العروس في غيبوبة فور تلقيها حقن تجميل مغشوشة في مناطق متفرقة من جسدها، وفق ما أكده شقيقها، في تصريحات صحفية.

تفاصيل الواقعة

بحسب رواية أسرة إسراء، سقطت عروس حلوان على الفور بعد تلقيها الحقن، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث دخلت في غيبوبة تامة استمرت أيامًا، وخلال محاولات الأطباء إنعاشها التي استمرت نحو 20 دقيقة، تعرضت لمضاعفات خطيرة في القلب والمخ أدت إلى تلف شديد، ما استدعى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

إعلان الوفاة

بعد أيام من الصراع مع الغيبوبة، رحلت إسراء أمس الأربعاء 27 أغسطس 2025، أي قبل أسبوع واحد فقط من موعد زفافها والذي كان من المقرر أن يتم في 3 من شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنه محاميها عبدالله كرم سيد الذي أكد أن العروس فارقت الحياة متأثرة بما تعرضت له داخل مركز التجميل.

التقرير الطبي

أشار التقرير الطبي إلى أن الفتاة وصلت في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من توقف في عضلة القلب وكافة وظائف الجسم، وعلى الفور تم إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم حتى استعادة النبض التلقائي، وتم نقلها إلى قسم الرعاية المركزة، حيث أعطيت أدوية رافعة للضغط ومحسّنة لكفاءة عضلة القلب، إضافة إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على حياتها، وخضعت الفتاه لأشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت إصابتها بـ التهاب رئوي، فضلًا عن دخولها في غيبوبة تامة منذ اللحظة الأولى.

الملاحظات الطبية على الجسد

كشف التقرير عن وجود آثار وخز بالإبر في مناطق في جسدها، وهو ما يؤكد تعرضها لحقن تجميلية قبل تدهور حالتها.

إجراءات قانونية

أوضح محامي عروس حلوان أن أسرة العروس كانت قد تقدمت ببلاغ في نيابة العجوزة برقم 6011 ضد الطبيب والمركز المسؤول عن الواقعة، مطالبين بمحاسبة المتهمين، وبعد وفاة إسراء، توجه المحامي مجددًا إلى النيابة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاتها، ومساءلة المسؤولين عن هذه المأساة.