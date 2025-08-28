قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أصل الحكاية

بعد وفاتها بسبب حقن تجميل .. تفاصيل التقرير الطبي لعروس حلوان

ولاء خنيزي

تحولت حياة العروس الشابة التي تُدعى إسراء كرم سيد والمعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم عروس حلوان، رأسًا على عقب، وذلك بعدما قصدت أحد مراكز التجميل في منطقة المهندسين يوم 13 أغسطس الجاري، استعدادًا لحفل زفافها المقرر في 3 سبتمبر المقبل.

مأساة تحولت من فرحة إلى حزن

 بدلاً من التجهيز لليلة العمر، دخلت العروس في غيبوبة فور تلقيها حقن تجميل مغشوشة في مناطق متفرقة من جسدها، وفق ما أكده شقيقها، في تصريحات صحفية.

تفاصيل الواقعة

بحسب رواية أسرة إسراء، سقطت عروس حلوان على الفور بعد تلقيها الحقن، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث دخلت في غيبوبة تامة استمرت أيامًا، وخلال محاولات الأطباء إنعاشها التي استمرت نحو 20 دقيقة، تعرضت لمضاعفات خطيرة في القلب والمخ أدت إلى تلف شديد، ما استدعى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

إعلان الوفاة

بعد أيام من الصراع مع الغيبوبة، رحلت إسراء أمس الأربعاء 27 أغسطس 2025، أي قبل أسبوع واحد فقط من موعد زفافها والذي كان من المقرر أن يتم في 3 من شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنه محاميها عبدالله كرم سيد الذي أكد أن العروس فارقت الحياة متأثرة بما تعرضت له داخل مركز التجميل.

التقرير الطبي

أشار التقرير الطبي إلى أن الفتاة وصلت في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من توقف في عضلة القلب وكافة وظائف الجسم، وعلى الفور تم إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم حتى استعادة النبض التلقائي، وتم نقلها إلى قسم الرعاية المركزة، حيث أعطيت أدوية رافعة للضغط ومحسّنة لكفاءة عضلة القلب، إضافة إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على حياتها، وخضعت الفتاه لأشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت إصابتها بـ التهاب رئوي، فضلًا عن دخولها في غيبوبة تامة منذ اللحظة الأولى.

الملاحظات الطبية على الجسد

كشف التقرير عن وجود آثار وخز بالإبر في مناطق في جسدها، وهو ما يؤكد تعرضها لحقن تجميلية قبل تدهور حالتها.

إجراءات قانونية

 أوضح محامي عروس حلوان أن أسرة العروس كانت قد تقدمت ببلاغ في نيابة العجوزة برقم 6011 ضد الطبيب والمركز المسؤول عن الواقعة، مطالبين بمحاسبة المتهمين، وبعد وفاة إسراء، توجه المحامي مجددًا إلى النيابة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاتها، ومساءلة المسؤولين عن هذه المأساة.

عروس حلوان حلوان عروس حقن تجميل مركز تجميل وفاة عروس حلوان

