بعد القبض على أصحاب مراكز وهمية.. اتبع هذه الطريقة قبل ما تاخد علاج

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، حملة موسعة للتفتيش على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الشهداء، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة والنحافة

وخلال الحملة، تم ضبط مركز للياقة والبدانة لعلاج السمنة والنحافة تديره سيدة حاصلة على مؤهل "ثانوية عامة" فقط (وذلك وفق أقوال السيدة) ومنتحلة صفة طبيبة، حيث ثبت أنها تزاول النشاط الطبي دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

أدوية مهربة وحقن مجهولة المصدر

عُثر داخل المركز على كميات من الأدوية وحقن التخسيس المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطنين، وعلى الفور تم إخطار مركز شرطة الشهداء وهيئة الدواء المصرية، التي قامت بتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات قانونية صارمة

قامت الجهات المختصة بتحرير محضر جنحة ضد السيدة المتهمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المركز المخالف.

تصريح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة أو شخص ينتحل صفة طبية أو يمارس نشاطاً طبياً دون ترخيص، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع المراكز والعيادات الخاصة، كما دعا المواطنين إلى ضرورة التعامل فقط مع الأطباء والمراكز المرخصة حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

إغلاق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان

في سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان عن غلق 16 منشأة خاصة تعمل في مجال علاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم، بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد حياة وسلامة المرضى، وذلك خلال حملات تفتيشية موسعة نفذتها الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة.

لجنة تفتيش مشتركة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة ضمت ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قامت بمراجعة الأنشطة التي تمارسها بعض المراكز الخاصة.

مخالفات خطيرة عبر وسائل التواصل

أشار عبدالغفار إلى أن هذه المنشآت كانت تروج لخدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على تراخيص رسمية أو الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، فضلًا عن غياب إشراف متخصصين مؤهلين، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المتعاملين معها.

التأكد من المراكز

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي أي علاج، مؤكدة إمكانية التواصل لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر: