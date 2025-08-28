اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة

يجري الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية بميناء العين السخنة لمتابعة أعمال مشروع تطوير واستكمال الميناء، وحضور احتفالية شركة "هاتشيسون" العالمية بوصول أوناش عملاقة إلى محطة الحاويات التابعة لها داخل الميناء.

ويرافق الوزير خلال الجولة كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب كليمنس شانج رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون وعدد من قيادات الشركة.

ويعد مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث يمثل الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة" ضمن مشروع المحور اللوجستي المتكامل للحاويات "السخنة – الإسكندرية".

ويشمل التطوير إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول على مساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى 30 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية المتصلة بالقطار الكهربائي السريع.

وتستهدف خطة تطوير الميناء تحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، بما يضاهي أحدث الموانئ العالمية، وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية، عبر شراكات استراتيجية مع أكبر التحالفات الدولية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن جذب المزيد من السفن العالمية وتعزيز الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية.