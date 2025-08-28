قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة
نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية
ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض
موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري
رسمياً.. إستمرار تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية
كورونا شديدة.. تركي آل شيخ يثير قلق متابعيه بشأن حالته الصحية
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة

حمادة خطاب

يجري الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية بميناء العين السخنة لمتابعة أعمال مشروع تطوير واستكمال الميناء، وحضور احتفالية شركة "هاتشيسون" العالمية بوصول أوناش عملاقة إلى محطة الحاويات التابعة لها داخل الميناء.

ويرافق الوزير خلال الجولة كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب كليمنس شانج رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون وعدد من قيادات الشركة.

ويعد مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث يمثل الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة" ضمن مشروع المحور اللوجستي المتكامل للحاويات "السخنة – الإسكندرية".

ويشمل التطوير إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول على مساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى 30 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية المتصلة بالقطار الكهربائي السريع.

وتستهدف خطة تطوير الميناء تحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، بما يضاهي أحدث الموانئ العالمية، وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية، عبر شراكات استراتيجية مع أكبر التحالفات الدولية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن جذب المزيد من السفن العالمية وتعزيز الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية.

كامل الوزير العين السخنة هاتشيسون

