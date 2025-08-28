قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين

وزير الزراعة اللبناني
وزير الزراعة اللبناني
شيماء مجدي

تفقد الدكتور نزار هاني، وزير الزراعة في دولة لبنان، عددًا من المشروعات الزراعية التنموية والإنتاجية بمحافظة الإسكندرية ومنطقة النوبارية، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة له من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش فعاليات اللجنة الفنية الزراعية المصرية ـ اللبنانية المشتركة، والتي انعقدت في دورتها الخامسة بالقاهرة، في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز علاقات التعاون مع لبنان الشقيق.

ورافق الوزيرَ اللبناني خلال جولته كلٌّ من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. وشملت الزيارة تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء والمعراج بغرب النوبارية، حيث اطّلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة تحسين السلالات الحيوانية وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، كما جرى عرض جهود المزرعة في تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية.

وتُعدّ المزرعة نموذجًا عمليًا ناجحًا لمزارع الإنتاج الحيواني، إذ يتم من خلالها توفير العجلات العشار المحسَّنة عالية الإنتاجية لصغار المزارعين، إضافةً إلى تدريب السيدات والمزارعين على تصنيع منتجات الألبان كمشروعات صغيرة تسهم في حل مشكلة تسويق الألبان، والتي تتطلب وسائل نقل مبردة. كما تضم المزرعة محلبًا آليًا ومصنعًا لإنتاج مشتقات الألبان المختلفة.

كما شملت الزيارة تفقد المفرخ السمكي بالكيلو 21 في الإسكندرية، حيث اطّلع الوزير اللبناني والوفد المرافق له على مراحل تفريخ وإنتاج الأسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص، إلى جانب أنواع أخرى مثل البلطي الأحمر. وزار الوفد كذلك معامل التفريخ التكنولوجية الحديثة ومراكز التدريب، واطّلع على جهود المفرخ في توفير احتياجات المزارع السمكية من الزريعة، فضلًا عن دور مركز التدريب في تأهيل المزارعين والشباب من صغار المستثمرين على تقنيات الاستزراع السمكي المكثف. ويُعد المركز أول مركز تدريب إقليمي بدول جنوب المتوسط لإعداد الكوادر الفنية في مجال تربية الأحياء المائية.

كما زار الوزير اللبناني والوفد المرافق له الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، حيث كان في استقباله المهندس ياسر المنشاوي، نائب رئيس الغرفة التجارية. وجرى خلال اللقاء الاطلاع على أنشطة الغرفة وتاريخ إنشائها وجهودها في دعم أعضائها، إلى جانب مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتنسيق الجهود لتعزيز تبادل السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن تنظيم لقاءات دورية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتذليل أي تحديات أمام التجارة البينية.

ومن جهته أعرب الدكتور نزار هاني، وزير الزراعة اللبناني، عن تقديره للجهود الحكومية والخاصة في مصر الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي ودعم صغار المزارعين. كما أشار إلى حرص بلاده على تفعيل أوجه التعاون المشترك، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا لشراكة أوسع وأكثر عمقًا بين البلدين الشقيقين.

الزراعة وزير الزراعة لبنان المشروعات الزراعية التنموية الإسكندرية

