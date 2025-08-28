احذر هذه العادات .. تعرّضك لأزمة قلبية|تفاصيل

في الوقت الذي كانت فيه أمراض القلب تُعدّ قديماً من أمراض كبار السن، سجّلت الإحصائيات مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا ومقلقًا في أعداد الشباب المصابين بأزمات قلبية. المفاجأة كانت في السبب: عادة يومية يمارسها ملايين الشباب والمراهقين دون وعي بخطورتها

التدخين.. القاتل الصامت

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن الارتفاع الكبير في أعداد أزمات القلب بين فئة الشباب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدخين هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة الصحية المتصاعدة.

وأوضح خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن عدد المدخنين في مصر من الفئة العمرية تحت سن 10 سنوات بلغ نحو 70 ألف طفل، في حين تجاوز عدد المدخنين تحت سن 15 عامًا نصف مليون شخص، وهو ما ينذر بكارثة صحية مستقبلية ما لم يتم التدخل سريعًا.

وأشار الدكتور شعبان إلى ظاهرة جديدة أصبحت منتشرة في الشوارع، وهي تناول الفتيات للشيشة والسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، وأحيانًا أمام أولياء أمورهم، ما يعكس غياب الرقابة الأسرية وضعف الوعي الصحي بخطورة هذه العادات.

التدخين يرفع ضغط الدم ويقود إلى الموت المفاجئ

ونوّه الدكتور جمال شعبان إلى أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الرئة فقط، بل يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، ما يجعل الشباب عرضة لأزمات قلبية قد تنتهي بالموت المفاجئ.

اختتم شعبان رسالته بتوجيه نداء عاجل إلى أولياء الأمور بضرورة حماية أبنائهم من هذه العادة القاتلة، والبدء في توعيتهم بمخاطر التدخين، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من الأسرة، وأن الصحة أغلى ما يملك الإنسان.