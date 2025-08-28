قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
توك شو

احذر هذه العادات .. تعرّضك لأزمة قلبية|تفاصيل

منار عبد العظيم

في الوقت الذي كانت فيه أمراض القلب تُعدّ قديماً من أمراض كبار السن، سجّلت الإحصائيات مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا ومقلقًا في أعداد الشباب المصابين بأزمات قلبية. المفاجأة كانت في السبب: عادة يومية يمارسها ملايين الشباب والمراهقين دون وعي بخطورتها

 التدخين.. القاتل الصامت 

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن الارتفاع الكبير في أعداد أزمات القلب بين فئة الشباب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدخين هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة الصحية المتصاعدة.

وأوضح خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن عدد المدخنين في مصر من الفئة العمرية تحت سن 10 سنوات بلغ نحو 70 ألف طفل، في حين تجاوز عدد المدخنين تحت سن 15 عامًا نصف مليون شخص، وهو ما ينذر بكارثة صحية مستقبلية ما لم يتم التدخل سريعًا.

وأشار الدكتور شعبان إلى ظاهرة جديدة أصبحت منتشرة في الشوارع، وهي تناول الفتيات للشيشة والسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، وأحيانًا أمام أولياء أمورهم، ما يعكس غياب الرقابة الأسرية وضعف الوعي الصحي بخطورة هذه العادات.

 التدخين يرفع ضغط الدم ويقود إلى الموت المفاجئ

ونوّه الدكتور جمال شعبان إلى أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الرئة فقط، بل يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، ما يجعل الشباب عرضة لأزمات قلبية قد تنتهي بالموت المفاجئ.

اختتم شعبان رسالته بتوجيه نداء عاجل إلى أولياء الأمور بضرورة حماية أبنائهم من هذه العادة القاتلة، والبدء في توعيتهم بمخاطر التدخين، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من الأسرة، وأن الصحة أغلى ما يملك الإنسان.

أزمة قلبية أعراض الازمة القلبية خطورة العادات الصحية

