لجنة التشييد والبناء : الدولة حققت إنجازات كبيرة في تطوير العلمين الجديدة خلال فترة وجيزة

أكد محمد منصور، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الدولة قامت بدور كبير في تنمية وتطوير مدينة العلمين الجديدة خلال فترة وجيزة وبمعدلات تنفيذ مرتفعة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذه المدينة يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في التوسع العمراني وتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف في كلمته خلال ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط MIG، أن مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي بصفة عامة أصبحا من أبرز المناطق الواعدة جاذبية للاستثمار العقاري والسياحي محليًا وعالميًا، نظرًا لما تقدمه هذه المنطقة بالكامل من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة.

وأشار إلى أهمية مدن الجيل الرابع في تحقيق طفرة عمرانية في مصر في ضوء حجم البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المدن، مما يجعل هذه المدن تمثل مستقبل التنمية العمرانية في مصر، لافتا إلى أن هذه المدن ليست مجرد توسعات عمرانية جديدة، بل مشروعات متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الاستدامة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويعزز من تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.

واستعرض محمد منصور خلال كلمته بالملتقى محفظة مشروعات في منطقة غرب القاهرة، موضحًا أن هناك نجاح في تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين ، وتعكس في الوقت نفسه خطط للتوسع في مناطق واعدة تتماشى مع رؤية الدولة في التنمية العمرانية.