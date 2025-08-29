برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025.. قد تشعر بالتوتر

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

ونعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم 29 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

قد تزداد التزاماتك الحياتية قليلاً، مما قد يُشعرك بالتوتر، عليك أن تُحدد أهدافًا واضحةً حتى لا تُرهق نفسك.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد لا تحصل على التقدير المناسب لعملك في هذه المرحلة، ولكن، إذا كنت مثابرًا ومخلصًا، فسيُلاحظ عملك أسرع مما تظن، لا تشعر بنقص في سعادتك، وتذكر أن الأيام الجميلة تنتظرك، حافظ على دافعيتك دائمًا.

توقعات برج الحوت عاطفيا

كن انتقائيًا جدًا في كلماتك وطريقة تعبيرك لمن تحب، يمكن بناء مستوى جيد من التفاهم بينكما إذا تصرفتما بنضج وود.

توقعات برج الحوت ماليا

قد تحتاج إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الإلهية لتقليل نفقاتك وزيادة مدخراتك، يمكنك ضبط نفقاتك بالتخطيط السليم والعبادة المُخلصة.

توقعات برج الحوت صحيا

أنت عرضة للإصابة بالسعال أو الزكام اليوم، تناول أطعمة ومشروبات تناسب أجواءك، تجنب تناول أي شيء بارد جدًا أو مُبرّد.