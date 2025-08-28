قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
منال عوض تبحث مع التنظيم والإدارة تطوير الهياكل الإدارية لوزراتي البيئة والتنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء د. على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ود. هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ود. عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والمشرف على مركز سقارة للتدريب، هبه جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسى، والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من ملفات التعاون الحالية بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى رأسها تطوير الهياكل الإدارية و التنظيمية والوظيفية للوزارتين والأجهزة التابعة لوزارة البيئة وكذا دواوين عموم المحافظات والمدن والقرى ، بالإضافة إلى استعراض برامج بناء وتنمية القدرات للعاملين والدعم الفنى طبقاً لبطاقات الوصف الوظيفى لتحقيق رؤية وأهداف وزراتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظات فى المجالات التنموية وتعزيز قدرة ملفات عمل كل وزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبما يساهم فى تلبية الاحتياجات المطلوبة والارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدفات على المستويين المحلى والبيئى .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود التى قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقات وزارتى البيئة و التنمية المحلية لبعض الوظائف القيادية الشاغرة والاحتياجات المطلوبة سواء على مستوي الديوان العام للوزارتين أو جهازي شئون البيئة والمخلفات بوزارة البيئة وتحديث الهياكل وفقاً لمتطلبات العمل خاصة فى مجالات البيئة وتغير المناخ وغيرها من الملفات البيئية المهمة .

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض بالدور الحيوي الذى يضطلع به الجهاز فى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تطوير القدرات وبناء الكفاءات فى مختلف مؤسسات الدولة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوجيهات الرئاسية والتكليفات الصادرة من مجلس الوزراء على مستوي وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار التواصل والتنسيق بين قيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعقد الاجتماعات التنسيقية للانتهاء من المقترحات التى تم مناقشتها وعقد اجتماع خلال شهر سبتمبر القادم لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الشأن .

ومن جانبه أكد المهندس حاتم نبيل على حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل الدعم اللازم لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة والاستفادة من كافة الكوادر الادارية الموجودة فى الوزارتين وتوظيفها بصورة جديدة بما يلبى احتياجات ومهام الوزارتين وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المرتبطة بملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفى .

