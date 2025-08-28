مع اقتراب بدء العام الدراسي.. انطلاق مبادرة تطهير خزانات المدارس مجانا بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس مجانا بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وبدا فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة، بأعمال تطهير وتعقيم الخزانات لضمان جودة مياه الشرب التى تصل لأبنائنا في المدارس على أن يتم الانتهاء من أعمال التطهير بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

وأكد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن حملة تطهير الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة حيث يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية.

ومن جهة أخرى، يقوم قطاع المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة ضمن الإجراءات الدورية لمراقبة جودة مياه الشرب.