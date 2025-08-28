قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
تحقيقات وملفات

ترتيبات سياسية وأمنية إقليمية.. اجتماع أمريكي يرسم ملامح اليوم التالي في غزة وسط تصاعد الضغوط الدولية

غزة
غزة
إسراء عبدالمطلب

في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الوضع في قطاع غزة، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مهمًا في البيت الأبيض، خصص بالكامل لبحث السياسة الأمريكية المقبلة حيال الأزمة المستمرة في القطاع. 

وجاء هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب وإيجاد تسوية شاملة تضمن إدخال المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء لما تصفه واشنطن بـ"اليوم التالي" للحرب.

اليوم التالي في غزة

وشهد الاجتماع مشاركة بارزة لكل من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه السابق إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر، إلى جانب مسؤولين بارزين من الإدارة الأمريكية، وهو ما يعكس الأهمية السياسية والدبلوماسية التي توليها واشنطن لهذا الملف المعقد.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بالإضافة إلى وضع إطار سياسي لما بعد الحرب، بما يضمن الحد من التصعيد وفتح آفاق عملية سلام مستقبلية وفق الرؤية الأمريكية. وأكد المشاركون أن الخطة الأمريكية لا تقتصر على الجانب الإغاثي فقط، بل تشمل ترتيبات سياسية وأمنية إقليمية.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد كشف، قبيل انعقاد الاجتماع، أن الخطة الأمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة قبل نهاية العام الجاري، مشددًا على أن هذا الإطار الزمني يحظى بتوافق واسع داخل الإدارة الأمريكية ويتم مناقشته مع الحلفاء الرئيسيين في المنطقة. وأوضح ويتكوف أن واشنطن تسعى لتنسيق الجهود مع إسرائيل ودول عربية مؤثرة من أجل ضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح.

وفي السياق ذاته، ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تفاصيل الخطة الأمريكية مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، حيث تطرق اللقاء إلى الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين واشنطن وتل أبيب، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة.

هذا الاجتماع يعكس مرحلة جديدة من التحركات الأمريكية تجاه غزة، تجمع بين الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، في محاولة لصياغة مسار متوازن يحقق المصالح الأمريكية والإسرائيلية من جهة، ويستجيب للنداءات الدولية لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية من جهة أخرى.

ومن جانبه، حذر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، معتبرًا أن اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة بحجة اعتقال مطلوبين ومصادرة أموال مزعومة يأتي ضمن سياسة منظمة تهدف إلى تدمير ما تبقى من معالم السلطة الفلسطينية.

وأكد الرقب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الادعاءات الإسرائيلية ليست سوى ذريعة لاستباحة مدن الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن اقتحام نابلس يعكس تعامل الاحتلال مع الضفة كأرض بلا سيادة، رغم أن جزءًا منها يخضع للإدارة الفلسطينية رسميًا.

وأضاف الرقب أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من مخطط أشمل لإنهاء دور السلطة الفلسطينية بالتوازي مع تسريع الاستيطان، موضحًا أن بناء وحدات جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" يهدف إلى فصل القدس عن الضفة الغربية وتعميق عزل الفلسطينيين ومنع قيام دولة مستقلة.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ213 وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ201، وسط تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف، حيث أعاقت حركة المواطنين واعتلت مبانٍ تجارية دون الإعلان عن اعتقالات.


 

