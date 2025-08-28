مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شابين مصرعهما أثناء استقلالهم دراجة نارية علي طريق شبين الكوم قويسنا في حادث اليم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومتوفيين علي طريق شبين الكوم قويسنا.

بالانتقال تبين مصرع كلا من الشابين “ احمد وحيد فوزي بحيري، احمد صبري عليمي الشرقاوي” من أبناء قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا.

وتبين اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الشباب بسيارة علي طريق شبين الكوم قويسنا مما ادي الي وفاتهم في الحال متأثرين بإصابتهم.

فيما تم نقل الجثامين الي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.