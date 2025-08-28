قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري لبحث مجالات التعاون المشترك
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السيارات الصينية كلمة السر| تراجع في الأسعار وطفرة في الأسواق.. لهذا السبب

منار عبد العظيم

شهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة تحولات كبيرة ومفاجئة جعلت الكثير من المتابعين يصفون ما يحدث بـ"الانهيار النسبي"، ليس من حيث الأزمات أو الركود، ولكن من ناحية هبوط الأسعار الحاد والتنافسية الشرسة بين الشركات. 

هذه الظاهرة التي فاجأت المستهلكين والتجار على حد سواء، تعود إلى عدة أسباب تداخلت لتُعيد رسم المشهد من جديد، وعلى رأسها زيادة المعروض، ودخول ماركات جديدة، وانتشار السيارات الصينية بشكل واسع.

في هذا التقرير، نرصد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا "الانهيار السعري" المفاجئ، ونتناول مستقبل السوق في ظل هذه المتغيرات.

عودة قوية للمعروض.. والمنافسة تحتدم

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات إعلامية، إن سوق السيارات المصري بدأ يستعيد توازنه مع دخول كميات كبيرة من السيارات المستوردة، خاصة منذ بداية العام الجاري. 

وأكد أن هذا المعروض الكبير أشعل المنافسة بين الوكلاء والشركات، مما أجبرهم على تقديم تخفيضات كبيرة وعروض تقسيط مغرية لجذب العملاء.

وأوضح السبع أن هذه الحالة من التنافس أفرزت تغيرًا حقيقيًا في السوق، حيث لم يعد بإمكان الشركات رفع الأسعار دون مبرر، في ظل توفر البدائل، وتعدد الخيارات المتاحة أمام المستهلك.

السيارات الصينية: كلمة السر في كسر الأسعار

من أبرز المتغيرات التي أثّرت بشكل مباشر على الأسعار، هو الانتشار السريع للسيارات ذات المنشأ الصيني، والتي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق المصري. ويشير السبع إلى أن هذه السيارات لم تكتفِ بتقديم أسعار أقل فقط، بل جاءت أيضًا مع خيارات تقسيط مرنة، وجودة محسّنة، وضمانات قوية، وهو ما جعلها خيارًا مفضلًا لعدد كبير من المشترين.

وباتت الشركات الصينية تقدم نفسها كحل اقتصادي يلبي احتياجات السوق المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، وهو ما أحدث ما يشبه "التوازن القسري" في السوق، دفع حتى العلامات الكبرى إلى مراجعة سياساتها السعرية.

تراجع ملحوظ في أسعار بعض الطرازات

نتيجة التنافس وزيادة المعروض، أكد السبع أن العديد من الطرازات شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها، في ظاهرة غير معتادة في السوق المصري، الذي عانى خلال الأعوام الماضية من قفزات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح أن هناك توجهًا واضحًا نحو الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأشهر القادمة، طالما استمر تدفق السيارات المستوردة، واستقرت الظروف الاقتصادية وسعر الصرف.

سوق المستعمل: فوضى في التسعير ولا مرجعية موحدة

رغم ما يحدث في سوق السيارات الجديدة، فإن سوق السيارات المستعملة يسير على نهج مختلف تمامًا. فقد أشار السبع إلى أن هذا السوق يفتقر إلى مرجعية سعرية واضحة، وتعتمد فيه الأسعار على عدة عوامل متباينة، مثل حالة السيارة، وعدد الكيلومترات، والصيانة، وعمر المركبة.

وأضاف أن هذه الطبيعة "غير المنظمة" لسوق المستعمل تجعل تقييم الأسعار فيه مسألة شخصية بين البائع والمشتري، ما يزيد من التفاوت الكبير في الأسعار، حتى بين نفس الموديل.

