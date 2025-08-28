أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهدت الأسواق المصرية اليوم الخميس حركة ملحوظة في أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بطقس حار نهارًا مع ظهور شبورة مائية وفرص لهطول أمطار خفيفة في بعض المناطق.

 إليكم التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب والعملات، وحالة الطقس المتوقعة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5258 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4600 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36800 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.71 جنيه للبيع و48.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و56.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.40 جنيه للبيع، و65.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.31 جنيه للبيع، و158.81 جنيه للشراء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب- أبوسمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


 


 

