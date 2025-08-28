إيما ستون تصل فينيسيا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد Bugonia

وصلت الممثلة الشهيرة إيما ستون إلى مدينة فينيسيا للمشاركة في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد “Bugonia”، الذي تتعاون فيه مجدداً مع المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس بعد نجاحاتهما السابقة.

الفيلم يُعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وتدور أحداثه في إطار درامي يمزج بين الخيال العلمي والسخرية السوداء، حيث تجسد إيما ستون شخصية مديرة تنفيذية كبرى يختطفها شخصان يعتقدان أنها كائن فضائي يهدد البشرية.

وقد خطفت إيما ستون الأنظار منذ لحظة وصولها إلى ليدو فينيسيا عبر التاكسي المائي، في مشهد يعكس أجواء المهرجان الفاخرة وسحر المدينة العائم.



كما شاركت إلى جانب المخرج يورجوس لانثيموس في مؤتمر صحفي، حيث تحدثا عن الفيلم وتعاونهما الفني الذي يحظى بترقب واسع من الجمهور والنقاد.

ويُعد ظهور إيما ستون واحداً من أبرز لحظات السجادة الحمراء هذا العام، إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين مثل جورج كلوني وجوليا روبرتس وكيت بلانشيت، ما جعل مهرجان فينيسيا محطة أساسية للأضواء والإعلام قبل انطلاق موسم الجوائز السينمائية.