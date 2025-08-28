قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
التأمين الصحي الشامل : للهيئة الأحقية في ضمان سرية أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات
بالبطيخ..محمود كهربا يشارك جمهوره استمتاعه بالأجواء الصيفية
مصر والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي مع اقتراب الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية
استكشافات وجذب استثمارات ..رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل البترول
بعد ظهور نتيجة طلاب الدور الثاني.. التعليم العالي توضح مصيرهم بتنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيما ستون تصل فينيسيا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد Bugonia

إيما ستون
إيما ستون
نجلاء سليمان

وصلت الممثلة الشهيرة  إيما ستون إلى مدينة فينيسيا للمشاركة في فعاليات مهرجان فينيسيا  السينمائي الدولي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد “Bugonia”، الذي تتعاون فيه مجدداً مع المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس بعد نجاحاتهما السابقة.

الفيلم يُعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وتدور أحداثه في إطار درامي يمزج بين الخيال العلمي والسخرية السوداء، حيث تجسد إيما ستون شخصية مديرة تنفيذية كبرى يختطفها شخصان يعتقدان أنها كائن فضائي يهدد البشرية.

وقد خطفت إيما ستون الأنظار منذ لحظة وصولها إلى ليدو فينيسيا عبر التاكسي المائي، في مشهد يعكس أجواء المهرجان الفاخرة وسحر المدينة العائم.


كما شاركت إلى جانب المخرج يورجوس لانثيموس في مؤتمر صحفي، حيث تحدثا عن الفيلم وتعاونهما الفني الذي يحظى بترقب واسع من الجمهور والنقاد.

ويُعد ظهور إيما ستون واحداً من أبرز لحظات السجادة الحمراء هذا العام، إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين مثل جورج كلوني وجوليا روبرتس وكيت بلانشيت، ما جعل مهرجان فينيسيا محطة أساسية للأضواء والإعلام قبل انطلاق موسم الجوائز السينمائية.

مهرجان فينيسيا إيما ستون جورج كلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

أغلى صقر

رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

فخارة الدجاج

طريقة عمل فخارة الدجاج بالبطاطس

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد