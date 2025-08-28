قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
التأمين الصحي الشامل : للهيئة الأحقية في ضمان سرية أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات
بالبطيخ..محمود كهربا يشارك جمهوره استمتاعه بالأجواء الصيفية
مصر والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي مع اقتراب الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية
استكشافات وجذب استثمارات ..رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل البترول
بعد ظهور نتيجة طلاب الدور الثاني.. التعليم العالي توضح مصيرهم بتنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في ظل تحولات إقليمية حاسمة وقضايا إنسانية طارئة، لم تغفل مصر وقطر عن متابعة الملفات الحساسة، وعلى رأسها قضية غزة التي كانت دائمًا حاضرة على طاولة النقاش بين وزيري الخارجية في البلدين. 

خلال لقائهما اليوم، ناقش الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، مع تأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والتصدي للتحديات الإقليمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وقطر

أوضح وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا ومتسارعًا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تشمل مجالات متعددة، من الاستثمار العقاري إلى الأمن الغذائي، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين.

وأكد الوزير على تدشين آلية منتظمة للتنسيق والتشاور السياسي بين القاهرة والدوحة، بهدف توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق تكامل استراتيجي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

قضية غزة.. في قلب النقاشات المشتركة

لم تغفل الاجتماعات المشتركة عن القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف حملة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب القطري على وقف المجاعة التي يفرضها الاحتلال، وضرورة الوصول لاتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

وأكد عبد العاطي أن مصر وقطر تعملان بشكل مستمر على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف ممارسة الضغط السياسي والإنساني لإيقاف الاعتداءات، وحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لوضع حد للجرائم التي تستهدف الفلسطينيين.

الاتفاقيات المشتركة ودور مصر وقطر في تعزيز الاستقرار

في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، تم التوقيع على عدة اتفاقيات أبرزها في المجالات الاجتماعية والزراعية، إضافة إلى تدشين آلية للتشاور السياسي، مع مشاركة وزارية واسعة من الجانبين.

وأشار عبد العاطي إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد ارتفاعًا تجاوز 54% خلال العام الجاري، ما يدل على النمو السريع في العلاقات الاقتصادية، ويُبرز الرغبة في توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات جديدة ومهمة.

موقف مصر الحازم من التهجير القسري للفلسطينيين

جدد وزير الخارجية تأكيده على أن التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم هو "خط أحمر" لمصر ولن تسمح به تحت أي مسمى أو ذريعة، معتبراً أن هذه السياسة الاستيطانية تقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد الوزير أن المقترح المطروح بشأن قطاع غزة، والذي يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا تشمل وقف إطلاق نار متبادل وإطلاق سراح عدد من الأسرى، قابل للتنفيذ ويشكل خطوة إيجابية نحو تهدئة أوسع ومسار سياسي محتمل.

الدكتور بدر عبد العاطي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مصر وقطر العلاقات بين مصر وقطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

ياسمين عبر العزيز

بالرقص.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل عبر إنستجرام

منة فضالي

منة فضالي: ماروحتش الساحل من 10 سنين ومبحبوش

إيما ستون

إيما ستون تصل فينيسيا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد Bugonia

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد