رياضة

دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار

جراديشار
جراديشار
القسم الرياضي

يرى علاء إبراهيم مهاجم الأهلي السابق، أن الحالة الفنية للأهلي غير مرضية بالنسبة لما أبرمه من صفقات.


وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: الحالة الفنية للأهلي ليس في افضل حال، معسكر الأهلي في تونس غير موفق والوديات التي خاضها الأهلي خلال المعسكر اقل بكثير ، ولكن شكل الاهلي جيد

وأضاف: وسام أبو علي ترك فراغا ولكن الاهلي يحتاج إلى مهاجم أقوى من محمد شريف، وجراديشار اقل من الأهلي ولاعب عادي ولن يفيد الأهلي ودكة النادي كبيرة عليه.

وتابع: وسام أبو علي عالج المشاكل الهجومية للأهلي التي كان يعاني منها لسنوات ولكن رحيله عاود هذه المشاكل مرة أخرى، والأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم.

