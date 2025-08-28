‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين

أصدرت محكمة الاستئناف، حكمها بتأييد سجن مدرب الكيك بوكسينج 10 سنوات بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين.

وجاءات الاتهامات الموجهة للمتهم كالآتي: تهمة التحرش بفتيات قاصرات لم تتخط أعمارهن الـ 18 عاما، والتهمة الثانية التحرش بهن وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام مدرب كيك بوكس بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة عن مفاجآت في الواقعة.

وأكدت إحدى الضحايا أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، أن المتهم هتك عرضها على مدار سنتين.

وأنكر المتهم، أمام جهات التحقيق جميع التهم الموجهة له، مؤكدا، أنه كان يقوم بتدريبهن فقط، لأن اللعبة عبارة عن تلاحم.

وكشف تقرير الطب الشرعي في واقعة اتهام مدرب كيك بوكس بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة عن مفاجآت في الواقعة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي الذي حصل موقع صدى البلد على نسخة منه، أن الضحية خالية من أي اعتداء جسدي.

وجاء نص التقرير الطبي، أنه حضرت المجنى عليها بصحبة مندوب من النيابة، وتم أخذ بصمات المجنى عليها وبمناظرتها تبين انها بصحة عامة جيدة وتامة الوعى والادراك لمن في مثل سنها وبفحص المجنى عليها موضعيا تبين انسية الفخذين خالية من أي آثار اصابة، كما ان غشاء البكارة سليم وخال من التمزقات القديمة والحديثة.

وكان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس مدرب كيك بوكس 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معه لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي التحرش وهتك عرض 5 فتيات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة.

وأكدت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق، أن المتهم أحمد. ز . يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تبلغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن وملامستهن بطريقة وحشية.