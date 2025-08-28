كامل الوزير: محطة هاتشيسون 1 ستستقبل أكبر الخطوط الملاحية الدولية بمعايير عالمية

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميناء السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، وحضور احتفالية شركة هاتشيسون العالمية بوصول أوناش عملاقة لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن محطة "هاتشيسون 1" الجديدة بميناء السخنة ستكون أول محطة آلية بالكامل في مصر، حيث تعتمد على أنظمة تشغيل متقدمة تشمل نظام إدارة محطات الحاويات (TOS)، وتقنيات التتبع بالـGPS وRFID، وغرف تحكم مركزية، إلى جانب حلول صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات.



وأضاف الوزير أن وصول الأوناش العملاقة يمثل خطوة حاسمة نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية.