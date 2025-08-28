مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بدولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة والتي عقدت بمدينة العلمين.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وكبار المسؤولين في كلا البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين في النواحي الفنية والعلمية، في مجالات: الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، الصوب الزراعية، فضلا عن تشجيع رجال الاعمال بالبلدين على بحث فرص وسبل الاستثمار في مجال الزراعة، إضافة إلى الاستزراع السمكي، كذلك النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها.

وتشمل مجالات التعاون: الزراعة العضوية، الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة الى الميكنة الزراعية، الحجر الزراعي، التسويق الزراعي، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، فضلا عن الحجر البيطري، والمختبرات البيطرية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال اعتماد المختبرات لتصبح مختبرات مرجعيةً، إضافة إلى البحوث البيطرية وطرق التشخيص الحديثة للأمراض الحيوانية، وتطوير القدرات في مجال الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات البيطرية واللقاحات.

ويشمل التعاون المشترك أيضا إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية من خلال: بحوث تطوير إنتاج اللقاحات الفيروسية والبكتيرية للحيوان والدواجن، بحوث تطوير إنتاج الامصال والإنتاجيات، بحوث تطوير المعايرة الداخلية للأمصال واللقاحات الإنتاجيات، بالإضافة الى التعاون في مجال التمور من خلال: التعاون المشترك في مكافحة آفات النخيل وثمارها، تقديم الخبرة والمشورة في مجال إنشاء وتجهيز معامل زراعة الانسجة وتوفير الكوادر البحثية لتشغيل هذه المعامل بما لدى كلا الجانبين من خبره في هذا المجال، كذلك تبادل الخبرات والقيام بأبحاث ودراسات مشتركة في تنمية وتطوير النخيل بين البلدين، وعقد البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات نخيل البلح المختلفة.

ووفقا المذكرة أيضا يتم التعاون في مجال تطوير سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية وسلاسل القيمة، الإرشاد الزراعي من خلال، البرامج الإرشادية التعليمية للمزارعين لسد احتياجاتهم، فضلا عن التعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية، من خلال: تبادل الخبراء والزيارات العلمية قصيرة المدى بهدف التعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة ومجال بحوث قطاع الثروة السمكية، تشجيع الباحثين والخبراء من كلا الجانبين للمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية التي تعقد في كلا البلدين.