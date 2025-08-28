قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

القطامي: وعي المصريين أنهى أحلام الإخوان الإرهابية في العودة للمشهد

هندي: الشعب المصري أسقط ألاعيب الإخوان واصطف خلف الدولة لمواجهة التحديات

المؤتمر : تماسك الشعب المصري أسقط مخططات جماعة الإخوان

مازالت جماعه الإخوان تثبت كل يوم أنها تعمل على ضرب الاستقرار والتنمية ونشر الشائعات المغرضه التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة،  ولكن يقف وعي الشعب المصري ضد تلك المخططات ويعد هو حائط الصد المنيع أمام تلك المهاترات الإخوانية وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين عن استحياءهم حيال تلك الممارسات حيث قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي السياسي، بعدما أفشل كل المحاولات المشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت مرارًا وتكرارًا نشر الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، إلا أن المصريين بوعيهم الكبير لفظوا تلك الجماعة إلى غير رجعة، وأثبتوا أنهم على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأضاف "هندي" أن المصريين كانوا ولا يزالون السند الحقيقي للدولة في مواجهة التحديات والمؤامرات، وهو ما ظهر في كل المواقف المفصلية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث وقف الشعب داعمًا لكل خطوات البناء والتنمية، ورافضًا محاولات بث الشائعات أو التلاعب بعقول الشباب، ليؤكد مجددًا أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي أبنائها ووحدتهم الوطنية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا الاصطفاف الشعبي لم يكن فقط دفاعًا عن الداخل، بل امتد ليعزز من الدور الإقليمي والدولي لمصر، التي باتت لاعبًا محوريًا في دعم القضايا العربية المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تواصل القاهرة القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف التصعيد، وفتح قنوات للحوار، والعمل على تثبيت التهدئة، بما يعكس التزامها الدائم بمبادئ السلام العادل والشامل.

وأشار "هندي" إلى أن المصريين بوعيهم ووقوفهم خلف دولتهم يمنحون القيادة السياسية قوة إضافية للاستمرار في مسيرة التنمية، وفي الوقت نفسه لمساندة قضايا الأمة العربية، مؤكدًا أن التفاف الشعب حول وطنه هو السلاح الأقوى لإسقاط أي مؤامرة أو محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية، وأن هذا الوعي الشعبي هو ما جعل مصر قادرة على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية بثبات واقتدار.


وفي السياق ذاته قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تواصل ألاعيبها ومحاولاتها الخبيثة لتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج والداخل، إلا أن هذه المحاولات مكشوفة ولم تعد تنطلي على الشعب الواعي، الذي أسقط الجماعة منذ ثورة 30 يونيو وكتب نهايتها بلا عودة.

وأكد القطامى، أن وعي المصريين كان ولا يزال خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخططات المشبوهة التي تسعى للنيل من استقرار الوطن، متابعا:" الجماعة الإرهابية تحاول بين الحين والآخر استغلال بعض القضايا أو الأحداث لخلق حالة من البلبلة، لكنها تصطدم دومًا بالوعي الشعبي وإدراك المصريين لطبيعة تلك المؤامرات".

وقال إن الشعب المصري أعلن قراره منذ أكثر من عشر سنوات عندما لفظ هذه الجماعة للأبد، ولن يسمح لها بالعودة إلى المشهد مرة أخرى، مهما حاولت استغلال المنصات الإعلامية المضللة أو التحالف مع قوى خارجية، مضيفا:" الدولة المصرية ماضية في مسيرة البناء والتنمية، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم القضايا العربية والإقليمية المحورية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، حيث يعي المصريون جيدًا موقف القيادة السياسية الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الحل العادل والشامل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الموقف المشرف يزيد من قوة مصر إقليميًا ويؤكد دورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أن ما تتمتع به القيادة السياسية من رؤية واضحة، مدعومة بوعي الشعب، يجعل من المستحيل على هذه الجماعة الإرهابية أن تعود أو تحقق أهدافها المشبوهة.

ومن جانبها قالت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، أن وحدة وتماسك الشعب المصري كانت السد المنيع الذي أسقط جميع محاولات ومخططات جماعة الإخوان التي استهدفت استقرار الوطن.

وأكدت القيادية بحزب المؤتمر، أن وعي المصريين والتفافهم حول قيادتهم السياسية هو الضمانة الحقيقية لإفشال أي مخططات تهدف للنيل من أمن واستقرار مصر، مشيدة بدور الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية التي نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على الأمن القومي.

كما ثمنت شبكة ، القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية ورسخت أسس الدولة الحديثة القوية القادرة على حماية أبنائها وصون مقدراتها.

وأضافت  شبكة، أن حزب المؤتمر ، يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ويعمل على دعم مؤسسات الدولة في مختلف القضايا، بما يعزز روح الاصطفاف الوطني ويضمن استمرار مسيرة التنمية والاستقرار.

النواب البرلمان مجلس النواب الإخوان جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

مدينة الروبيكي

ماكينات حديثة للدباغة.. تطور كبير في مدينة الروبيكي لصناعة الجلود

رانيا هاشم في مدينة الروبيكي

جولة خاصة لرانيا هاشم داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود

الكاتب الصحفي رفعت فياض

رفعت فياض يكشف الفرق بين البكالوريا المصرية والشهادات الدولية

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد