تقليل فترات الانتظار بالخط الثالث للمترو مع بدء العام الدراسي.. تفاصيل

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف عن تقليل فترات الانتظار بين القطارات خلال أوقات الذروة على الخط الثالث للمترو، لتصبح 4 دقائق ونصف ابتداءً 30 أغسطس 2025، من الأحد إلى الخميس، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الشركة أن أوقات الذروة تكون كالتالي:

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة ومحور روض الفرج: من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا، ومن الساعة 1:00 ظهرًا حتى 6:00 مساءً.

من جامعة القاهرة ومحور روض الفرج إلى عدلي منصور: من الساعة 7:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، ومن الساعة 2:00 ظهرًا حتى 7:00 مساءً.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الزحام وتحسين تجربة الركاب خلال أوقات الذروة، متمنية للمواطنين رحلة آمنة ومريحة على المترو والقطار الكهربائي.