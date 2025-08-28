في قلب القاهرة| خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية الجديدة المقرر افتتاحها أكتوبر القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر افتتاح المدارس المصرية اليابانية الجديدة في أكتوبر 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة تتضمن : مدارس تقع داخل محافظة القاهرة في مناطق السيدة زينب، وروض الفرج، والعباسية، والزيتون (مدرستان)، وزهراء مدينة نصر، وغمرة، والقصر العيني، وبدر، ومدرسة الكارما ٢ بالتجمع

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما سيتم افتتاح مدرسة بمنطقة دميرة بطلخا بمحافظة الدقهلية، ومدرسة في مدينة دمياط الجديدة، ومدرسة في منيا القمح بمحافظة الشرقية ومدرسة في مدينة جهينة بمحافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وتعهدت وزارة التربية والتعليم بأن تكون هذه المدارس ذات جودة تعليمية متميزة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه من المقرر أن تستقبل المدارس المصرية اليابانية الجديدة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمثل افتتاح مدارس مصرية يابانية جديدة في قلب القاهرة مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.



وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية بمختلف المحافظات نظرا للنجاح الكبير الذي حققه هذا النظام المتميز من حيث الانضباط وجودة العملية التعليمية والإقبال الكبير عليه من قبل الطلاب

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن افتتاح 14 مدرسة جديدة كمدارس مصرية يابانية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا النموذج الرائد بمختلف محافظات مصر.