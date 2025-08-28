وكيل صحة قنا: دعمنا مستشفى أبو تشت بـ 25 طبيبا جديدا.. ووفرنا جهاز أشعة

أكد الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه كان لنا زيارتين لمستشفى أبو تشت العام لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطينين ومعرفة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية

وقال أحمد صادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عدد الأطباء الموجودين 37 طبيب وعملنا على دعمهم بعدد أخر من الأطباء للوصول لرضاء المواطن، وعقدت اجتماعا مع الأطباء، وأكدت على ضرورة عدد مرضي من الأطباء وعملنا على دعم المستشفى بـ 25 طبيب جديد.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أن أهداف زيارتنا المفاجئة الاستماع لشكاوي المواطنين والتأكد من تقديم الخدمة والتأكد من تواجد الأطباء، وقيامهم بعملهم

وأشار أحمد صادق إلى أنه سيكون هناك جهاز أشعة رنين، نجحنا في توفيره للمستشفى ومراجعة عدد من الأماكن داخل المستشفى لتركيب الجهاز وخلال 45 يوم سيكون الجهاز يعمل للتأكد من توافر جميع الإشتراطات اللازمة للتشغيل.