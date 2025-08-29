مصرع أب ونجله وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

لقي أب ونجله مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وينشر موقع "صدى البلد" الصور الأول لموقع انهيار المنزل المكون من 3 طوابق، بشارع المدرسة الإعدادية شرق الترعة بقرية كوم أبوشيل، وسط جهود مكثفة تبذلها فرق الإنقاذ للعثور عليهم تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على 5 أشخاص تحت الأنقاض.

ونتج عن الحادث مصرع "حسن.م.ع" 43 عامًا، ونجله"مصطفى" 4 أعوام، وإصابة"محمد.م.ع" 38 عامًا، و"اسراء.ح.م" 8 أعوام، و"هناء.م.ا" 35 عامًا.

فيما تتواصل أعمال البحث والتمشيط باستخدام المعدات الثقيلة، في محاولة للوصول إلى المفقودين.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.