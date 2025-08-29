الصحة تطور الرعايات المركزة والحضانات والمعمل المركزي بمستشفى أطفال مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتمال تطوير وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أطفال مصر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بنسبة 100%، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

يشمل التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات من 8 إلى 15 سريرًا، مع تجهيزها بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030».

أجهزة متطورة لخدمة الأطفال في الرعاية المركزة



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطوير شملت صيانة شاملة للوحدات، وتزويدها بأجهزة متطورة لخدمة الأطفال في الرعاية المركزة، إلى جانب رفع كفاءة الحضانات لزيادة طاقتها الاستيعابية من 12 إلى 22 سريرًا، كما تم تطوير المعمل المركزي بالمستشفى، الذي يخدم نحو 500 مريض يوميًا، لضمان تقديم خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يقدم خدمات طبية متخصصة تشمل جراحات القلب المفتوح، القساطر العلاجية والتشخيصية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، التجميل، الوجه والفكين، والمسالك البولية، بالإضافة إلى وحدات حيوية مثل الأشعة، المعمل، الصيدلية، ومركز السكر النموذجي ووحدة أمراض الدم والهيموفيليا.

أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن المستشفى أجرى خلال العام 2024/2025 نحو 9 آلاف عملية جراحية، منها 1000 عملية قلب مفتوح، و211 قسطرة، و860 عملية وجه وفكين، و2300 عملية عظام، و3500 عملية جراحات أطفال، إلى جانب 500 عملية في الجراحات التكميلية والمسالك البولية، مؤكدا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتطوير المنظومة الصحية ومعالجة التحديات لضمان خدمات عالية الجودة.

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، أن وحدة الرعاية المركزة تم تدعيمها بـ13 جهاز مراقبة سريرية لقياس العلامات الحيوية، أجهزة تنفس صناعي، أجهزة صدمات، 6 أسرّة رعاية، جهاز إيكو، جهاز قياس الصفراء بالدم، وغرفة عزل مجهزة بنظام Air Lock، مؤكدا أن هذه التجهيزات ستخفف الضغط على أسرّة الرعاية المركزة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

وتوج الدكتور عيد العطار مدير مستشفى أطفال مصر، بالشكر لوزارة الصحة ورئاسة هيئة التأمين الصحي، على تدريب الكوادر الطبية بالرعاية المركزة لضمان تشغيل الوحدة بكفاءة عالية، وعلى الاستجابة الفورية لاحتياجات المستشفى والمنتفعين به، لضمان رضاهم عن الخدمات المقدمة.



تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للأطفال، من خلال تحديث البنية التحتية، تجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات، وتأهيل الكوادر الطبية، لضمان رعاية صحية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.