أخيرا.. فتح جميع شواطئ الإسكندرية للسباحة باستثناء أبو تلات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ الإسكندرية بعد استقرار أحوال البحر نسبيا، وسط نسب اقبال متوسطة في اغلب الشواطئ لم تتجاوز 50%.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أنه بناء علي ما أفاد به مراقبي الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتقارير هيئه الأرصاد تم رفع الراية الصفراء فى جميع شواطئ عروس البحر والسماح للرواد بنزول المياه باستثناء شاطئ أبوتلات.

وذكرت الإدارة بعض التعليمات للشواطئ ذات الرايات الصفراء، حيث سيتم منع تماما نزول البدالات إلى مياه البحر، مع تواجد عمال الإنقاذ فى مواقعهم، وعامل البرج متواجد ولا يسمح بعدم تواجده، هذا بالإضافة إلى السماح للرواد بالسباحة فى المناطق الأمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ، واتخاذ اعلي درجات الحيطة والحذر.

وأشارت الإدارة، إلى استمرار رفع الراية الحمراء فى شاطئ أبو تلات نظرا لاتساع المواجهة وخطورة النزول للمياه.