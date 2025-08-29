قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟

القمر يعبر أمام الشمس
القمر يعبر أمام الشمس
أمينة الدسوقي

في ظاهرة فلكية نادرة وغير مخطط لها، رصد قمر صناعي تابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) لحظة استثنائية ظهر فيها القمر وهو يمر أمام قرص الشمس، في مشهد ساحر التقط من على ارتفاع نحو 36 ألف كيلومتر فوق خط الاستواء.

التفاصيل التقنية للمشهد

المشهد المذهل وثقته كاميرا تلسكوبية متخصصة تعرف باسم CCOR-1، وهي جزء من أدوات القمر الصناعي الأمريكي المتطور "GOES-19"، والذي يتموضع في مدار جغرافي ثابت لرصد الشمس والفضاء المحيط بها. 

تقوم هذه الأداة عادة بحجب قرص الشمس اصطناعيا، بهدف دراسة الهالة الشمسية والكشف المبكر عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي تعد المسبب الرئيسي لما يُعرف بـ"الطقس الفضائي".

لكن في لحظة غير متوقعة، دخل القمر مجال رؤية التلسكوب وظهر أمام الشمس، ليمنح العلماء والجمهور واحدة من أكثر الصور إثارة هذا العام، في تداخل نادر بين التكنولوجيا والصدفة الكونية.

لماذا بدا القمر مضاء؟

رغم أن القمر لم يكن في طور البدر لحظة الالتقاط، إلا أن سطحه بدا مضيئا بسبب ظاهرة طبيعية تعرف بـ"الضياء الأرضي" (Earthshine)، وهي انعكاس لضوء الشمس عن الأرض، خصوصا من المحيطات والسحب، نحو الجانب المعتم من القمر. 

تعود الحساسية العالية لأجهزة الرصد، ولا سيما تلسكوب CCOR-1، الفضل في إظهار هذا الوهج الباهت بوضوح مذهل.

هل هو كسوف؟

ما حدث لا يعد كسوف شمسي بالمفهوم التقليدي، إذ لم يشاهد من سطح الأرض، بل من موقع القمر الصناعي فقط. فالكسوف المعروف يحدث حين يصطف القمر بين الشمس والأرض، حاجبا ضوءها عن منطقة معينة على سطح الكوكب. 

أما هذه الظاهرة فهي أقرب إلى "عبور" أو "حجب جزئي" خاص بمنظور القمر الصناعي، لا بالعين البشرية.

هل يمكن أن يتكرر المشهد؟

نظرا لأن GOES-19 متموضع بشكل شبه ثابت فوق نقطة على خط الاستواء، فهناك احتمال لتكرار مشاهد مماثلة في المستقبل عندما يتقاطع القمر أو الأرض مع مجال رؤية التلسكوب.

أهمية علمية تتجاوز الصورة

يشكل هذا النوع من الرصد أهمية كبيرة في مجال التنبؤ بالظواهر الشمسية التي قد تؤثر على الأرض، مثل العواصف الشمسية التي تهدد أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الطاقة. 

ويُذكر أن "GOES-19" أُطلق لتعزيز قدرات الجيل الجديد من الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض والشمس، خلفًا لأسلافه التي تجاوزت أعمارها التصميمية. 

وتعتزم الجهات المشغلة الحفاظ على سلسلة مستمرة من هذه الأقمار لتأمين مراقبة شاملة ودائمة لحالة الطقس الأرضي والفضائي على حد سواء.

القمر ظاهرة فلكية نادرة الطقس الفضائي كسوف شمسي العواصف الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

مصر للطيران

تنضم قريبا.. مصر للطيران تروج لطائراتها الجديدة طراز إيرباص

مستشفى الزهور بورسعيد

الرعاية الصحية :رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور بورسعيد 25%

الرعايات المركزة

الصحة تطور الرعايات المركزة والحضانات والمعمل المركزي بمستشفى أطفال مصر

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد